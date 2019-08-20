Помощь при ДТП
Автоюрист: Кулаженкова Ольга Николаевна
Обращаясь к нашему штатному автоюристу, Вы получите высококвалифицированную помощь совершенно бесплатно. Опыт работы специалиста — 5 лет успешной практики со страховыми компаниями иучастниками ДТП.
БЕСПЛАТНО:
- поможем составить Европротокол;
- расскажем порядок действий при ДТП;
- проведем независимую экспертизу;
- соберем пакет документов для страховой компании;
- урегулируем вопросы со страховой компанией в досудебном порядке;
- оценим стоимость восстановительного ремонта.
ГАРАНТИРУЕМ:
- что Вы не заплатите из своего кармана ни рубля;
- что выплаты страховой компании хватит на ремонт авто;
- профессиональный и качественный ремонт авто в кратчайшие сроки!
Производим ВЫКУП битых авто в любом состоянии
За все платит страховая компания, а не Вы!
а именно …
БЕСПЛАТНАЯ
эвакуация с места ДТП
эвакуация с места ДТП
Быстро и качественно восстановим автомобиль ЗА СЧЕТ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Возмещение как материального, так и морального вреда
Контакты
Московская обл., г. Чехов, ул. Весенняя, д. 24
8 925 086 9777
9250869777@mail.ru