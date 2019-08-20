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Помощь при ДТП

9250869777@mail.ru
8 925 086 9777

Автоюрист: Кулаженкова Ольга Николаевна

Обращаясь к нашему штатному автоюристу, Вы получите высококвалифицированную помощь совершенно бесплатно. Опыт работы специалиста — 5 лет успешной практики со страховыми компаниями иучастниками ДТП.

БЕСПЛАТНО:

  • поможем составить Европротокол;
  • расскажем порядок действий при ДТП;
  • проведем независимую экспертизу;
  • соберем пакет документов для страховой компании;
  • урегулируем вопросы со страховой компанией в досудебном порядке;
  • оценим стоимость восстановительного ремонта.

ГАРАНТИРУЕМ:

  • что Вы не заплатите из своего кармана ни рубля;
  • что выплаты страховой компании хватит на ремонт авто;
  • профессиональный и качественный ремонт авто в кратчайшие сроки!

Производим ВЫКУП битых авто в любом состоянии

За все платит страховая компания, а не Вы!
а именно …
БЕСПЛАТНАЯ
эвакуация с места ДТП
Быстро и качественно восстановим автомобиль ЗА СЧЕТ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Возмещение как материального, так и морального вреда

Контакты

Московская обл., г. Чехов, ул. Весенняя, д. 24

8 925 086 9777
9250869777@mail.ru

  

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